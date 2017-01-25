محمد بن راشد يحضر توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب المواطنين للعمل في القطاع الخاص

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وقع عدد من المشاركين في مصنع سعادة المتعاملين اتفاقية التعاون للبرنامج الوطني لتأهيل الشباب المواطنين لسوق العمل في القطاع الخاص، وذلك في إطار مشروع "خبرتي"، باقة الخدمات التي يشارك في تنفيذها كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة زايد، وكلية التقنيات العليا، والهيئة الوطنية للمؤهلات، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومجلس الإمارات للشباب.



حضر التوقيع، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عهود خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، وعدد من المسؤولين.



ويأتي توقيع الاتفاقية حرصا على تعزيز فرص تدريب وتأهيل المواطنين لسوق العمل، وإبراز قدرات وكفاءات مواطني الدولة، وتقديم الدعم من الجهات الحكومية المعنية في رحلة الطالب من مقاعد الدراسة إلى مكاتب العمل.



يعمل هذا البرنامج المشترك بين العديد من الجهات الحكومية على تحديد اهتمامات وتنمية مواهب الطلاب، وتطوير مهاراتهم، واكسابهم الخبرات من خلال التدريب والعمل المؤقت والتطوعي، بهدف زيادة فرصهم في الحصول على مستقبل زاهر.



ويشكل المشروع قيمة مضافة لطلبة المدارس والجامعات المتدربين والخريجين والمتطوعين، ورواد الأعمال من خلال توفير منصة لتسهيل البحث عن فرص التدريب والعمل التطوعي، والعمل المؤقت، والإعداد والتأهيل المبكر للكوادر البشرية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والمهارات المهنية المطلوبة.



في سياق متصل، وقع ممثلو الجهات المشاركة في مبادرة مصنع سعادة المتعاملين اتفاقية شراكة السعادة مع المتعاملين التي ترتكز على تعزيز القيم الثلاث لمعادلة سعادة المتعاملين التي تشمل الموظف الفخور بتقديم الخدمة المتميزة، والجهة المتفانية في إسعاد المتعاملين، والمتعامل الإيجابي والمبادر.



وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً للحرص على استمرارية مشاركة المتعاملين في إنتاج خدمات مشتركة ترتقي بسعادتهم، وقد وقعها ممثلون عن جميع المشاركين في مصنع سعادة المتعاملين من مسؤولين وموظفين حكوميين ومتعاملين.