توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس غائم جزئيا بوجه عام وغائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار.

ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا على المناطق المكشوفة، وتكون نشطة إلى قوية فوق البحر.

حركة الرياح .. غربية - شمالية غربية / 20 - 45/35 كم/ساعة على اليابسة، وتكون شمالية غربية / 35 - 60/50 كم/ساعة فوق البحر.

حالة البحر.. مضطرب إلى شديد الاضطراب .. وارتفاع الموج 3 - 5 / 6 أقدام قرب الساحل و 8- 10 - 11 قدما بالعمق ... أعلى مد الساعة 10:28 وأدنى جزر عند الساعة 17:52 .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 23 17 75 50.

دبي 23 18 80 55 .

الشارقة 24 16 85 45.

عجمان 24 17 80 50.

أم القيوين 24 16 80 50 .

رأس الخيمة 25 14 85 55 .

الفجيرة 29 20 80 40.

العين 24 14 85 40 .

ليوا 23 12 90 45 .

الرويس 21 15 80 55 .

السلع 20 14 75 55.

دلما 20 16 75 60 .

طنب الصغرى 21 17 75 55 .

طنب الكبرى 21 17 75 55 .

أبوموسى 21 18 75 55.