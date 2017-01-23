محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية استضافة ألعاب الأولمبياد الخاص 2019

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر مراسم توقيع اتفاقية استضافة أبوظبي الدورة القادمة من الألعاب الأولمبية للأولمبياد الخاص لعام 2019 وبذلك أصبحت أبوظبي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف هذا النوع من الأحداث الأولمبية الخاصة.

وقد مثل الأولمبياد الخاص في التوقيع على الاتفاقية كل من الدكتور تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي وماري ديفيس الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي وماثيو ويليامز عضو مجلس الإدارة في الأولمبياد الخاص الدولي وأحد اللاعبين فيه .

ووقع الاتفاقية عن دولة الإمارات العربية المتحدة كل من سعادة محمد عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة أبوظبي الأولمبياد الخاص وسعادة ماجد العصيمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي وندى المزروعي عضو المنتخب الإماراتي للأولمبياد الخاص الإماراتي والتي وقعت العقد بصفة شاهد.

حضر مراسم التوقيع .. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من المسؤلين ووفد يمثل قيادة الأولمبياد الخاص ضم كلا من أعضاء مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي وعددا من سفرائه منهم سام بيركنز أسطورة كرة السلة الأمريكية وميشيل كوان البطلة الأولمبية وبطلة العالم في التزلج على الجليد والممثل المصري حسين فهمي.

و رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بضيوف الدولة وبارك لهم التوقيع على اتفاقية استضافة أبوظبي الدورة القادمة من الألعاب الأولمبية للأولمبياد الخاص لعام 2019 متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في خدمة هذه الرياضة المهمة على المستوي العالمي.

و أضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن التطور الحضاري والثقافي والاجتماعي والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة عزز من حظوظ الدولة في المحافل الدولية ونيل ثقة الجميع في قدرتها على استضافة وإنجاح مختلف الأنشطة ذات الطابع العالمي في مختلف المجالات.

و أثنى سموه على العمل الدؤوب والتعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في الدولة لإعداد وتجهيز ملف أبوظبي بالصورة التي تليق بالوجه الحضاري لدولة الإمارات داعيا سموه الى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والتحضير لتحقق استضافة أبوظبي للأولمبياد النتائج المرجوة والمشرفة بما يليق بمكانة وتقدم الدولة ورقيها.

من جانبه قال الدكتور تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص أن أبوظبي تشكل الخيار الأمثل في هذه المنطقة والموقع الأنسب لإقامة هذه الفعاليات واطلاق العنان للقدرات الإنسانية عبر الرياضة وتأثيرها كقوة تحدث تحولا ملحوظا في حياة الأفراد في نشر البهجة والسعادة للجميع.

وأضاف شرايفر إن اختيار أبوظبي لاستضافة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في عام 2019 كان قرارا سهلا حيث تضع دولة الإمارات العربية المتحدة ذوي الإعاقة في قمة اهتماماتها ودعمت على مدى فترة تزيد عن عقدين من الزمن حقوق الأفراد ذوي الإعاقات الذهنية وحققت إنجازات كبيرة على صعيد دمجهم في أماكن العمل والمدارس وتعد استضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص وسيلة تعزز بها الدولة التزامها الراسخ بإتمام هذا الدمج .

وأكد أن دورة ألعاب أبوظبي ستترك علامتها المميزة في سجل تاريخ الأولمبياد الخاص وتساعد في تغيير حياة الناس وتحدي المفاهيم والصور النمطية.. معربا عن ثقته بأن البنية التحتية العصرية لهذه المدينة وخبرتها الطويلة في استضافة بعض من أكبر الأحداث الرياضية العالمية سيجعل من هذه المناسبة حدثا تاريخيا بكل المقاييس.

من جانبه قال محمد عبدالله الجنيبي رئيس فريق عمل الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019 إن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت من مكانتها في دمج الأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تقديم كل أوجه الدعم لهم والعناية بهم ليصبحوا أفرادا فاعلين لهم دورهم ومشاركتهم في التنمية الاجتماعية.

وأضاف ان الإنجازات التنموية الشاملة التي تأسست بدعائم صلبة بفضل رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وإخوانه المؤسسين " رحمهم الله " وطالت جميع جوانب الحياة لهذه الدولة مهدت للاجيال الحالية أخذ زمام المبادرة ووفرت الوقت ويسرت الجهد لمواصلة طريق العطاء والتميز ونحن بعون الله وبدعم قيادتنا الحكيمة ماضون على ذات النهج كي تحافظ الأجيال الحالية والمقبلة على راية العز خفاقة في كل المحافل " .

وأوضح أن استضافة أبوظبي للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في عام 2019 يعكس نهج دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيل تجاه الأفراد ذوي الإعاقات مشيرا إلى أن هذا الحدث سيشكل خطوة مهمة في مسيرة تحقيق الدمج الاجتماعي.

وأعرب محمد الجنيبي عن ثقته بنجاح إقامة هذا التجمع الرياضي العالمي وتحقيق النتائج والإنجازات لجميع رياضيي الأولمبياد الخاص هنا على أرض الإمارات.