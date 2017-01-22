أمام محمد بن راشد.. قضاة وسفير الدولة في غانا يؤدون اليمين القانونية

أدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر المشرف في العاصمة أبوظبي اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي .. كل من سعادة محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا والدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي اليمين القانونية بمناسبة توليهما منصبيهما الجديدين.. حيث أقسما أن يحكما بالعدل دون خشية أو محاباة وأن يخلصا لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها.

كما أدى سعادة خليفة يوسف الزعابي اليمين القانونية أمام سموه كسفير لدولة الإمارات معينا في جمهورية غانا.. وقد أقسم السفير على أن يكون مخلصا لدولة الامارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترم دستور الدولة وقوانينها وأن يحافظ على مصالح الدولة العليا ويضعها فوق كل اعتبار وأن يؤدي عمله بأمانة واخلاص وأن يحافظ على أسرار وظيفته.

كما أدى كل من الرائد حقوقي سلطان مطر سلطان الظاهري ورائد حقوقي سلطان سعيد عبيد الكعبي كقاضيين عسكريين في سلك القضاء العسكري في القوات المسلحة حيث أقسما أن يحكما بالعدل دون خشية ومحاباة وأن يحافظا على دستور الدولة وقوانينها.

وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة الجدد بوزارة العدل والقوات المسلحة بأن يلتزموا الحياد ويحترموا مصالح الدولة والناس وأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة ويكونوا عنوانا للعدل والمساواة بين الناس دون تمييز بين أحد .

وأكد سموه على تحقيق العدالة ثم العدالة التي وصفها بأساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع خاصة المتخاصمين الذين يبتغون العدالة وأن يصل لكل ذي حق حقه دون تأخير في البت بالقضايا المعروضة أمامهم حفاظا على مصالح الناس وحماية لحقوقهم .

ووجه سموه سفير الدولة المعين لدى جمهورية غانا بأن يكون سفير محبة وخير يمثل دولته وشعبه خير تمثيل وأن يحرص على إقامة علاقات طيبة مع المسؤولين والجهات المعنية في جمهورية غانا الصديقة وأن يعمل على ترسيخ سمعة دولتنا في الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بهذا البلد الصديق.

وتمنى له وللقضاء النجاح في المهام الموكلة إليهم وتعزيز مكانة دولتنا كدولة محبة وتعايش وتسامح.

حضر مراسم أداء اليمين معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة محمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.