حاكم الشارقة يشهد حفل زفاف خالد بن فيصل القاسمي

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ خالد بن فيصل بن خالد القاسمي على كريمة محمد عبيد بن خلفان المطروشي.

وحضر الحفل - الذي أقيم في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات - الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سعود بن فيصل بن خالد القاسمي المستشار في مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني.

والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية. كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والمدعوين وكبار المسؤولين من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية. وهنأ أصحاب السمو الشيوخ العريس الشيخ خالد بن فيصل بن خالد القاسمي مباركين له زفافه، وتمنوا له حياة أسرية سعيدة.