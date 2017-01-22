حنيف القاسم: ذوو الإعاقة في مقدمة أولويات «هيئة آل مكتوم الخيرية» ومشروعاتها الإنسانية

أعرب الدكتور حنيف حسن القاسم نائب رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية عن تقديره لرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية للهيئة ومشروعاتها الخيرية، والتي أسهمت في تعزيز وتكريس المكانة الدولية الراقية، التي تتميز بها دولة الإمارات في الأعمال الإنسانية. وأكد أن حرص الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس أمناء الهيئة على افتتاح ملتقى «نحن معكم»، والمشاركة في فعالياته التي استمرت 13 يوماً أسهم في نجاح هذا الحدث السنوي الكبير، الذي تنظمه الهيئة للعام الخامس على التوالي.

وقال إن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن راشد لموقع الهيئة الإلكتروني الجديد تزامناً مع تنظيم الملتقى يعكس اهتمام سموه لتطوير الأداء في الهيئة وطرح المزيد من المشروعات والخدمات التي تقوم بها. وأوضح أن ملتقى هذا العام شهد مشاركات متعددة في المراكز وأندية ذوي الإعاقة وكذلك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركة مجلس دبي الرياضي والمسنين من هيئة آل مكتوم.

وأشاد بنوعية المعارف والخبرات، التي حققها المشاركون واطلاعهم على أفضل الممارسات في الدعم الأسري لتمكين ذوي الإعاقة من إجادة وظائفهم وأعمالهم ودعم ثقافة العمل الإنساني وبذل الجهود المخلصة في أدائه امتداداً للرسالة التي أطلقها الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعزز دعمها ونهجها قيادتنا الرشيدة الحريصة، من خلال مبادراتها الإنسانية، حيث يبقى ذوو الإعاقة في مقدمة أولويات هيئة آل مكتوم ومحل اهتمام مشروعاتها الإنسانية.

وثمن حنيف القاسم الدور الحيوي، الذي تقوم به المشروعات التعليمية والتطوعية، التي تطرحها هيئة آل مكتوم الخيرية في مختلف دول العالم ومن بينها جامعة آل مكتوم في أسكتلندا، التي باتت تشكل منارة ثقافية وتعليمية متميزة في أوروبا إلى جانب نشر المدارس في القارة الأفريقية، والتي يبلغ عددها نحو 41 مدرسة تضم ما يقرب من 16 ألفاً و500 طالب وطالبة.