سيف بن زايد يطّلع على دليل الإمارات للوقاية من الحرائق 2017

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه أخيراً، على إصدار سنة 2017 لدليل الإمارات للوقاية من الحرائق وحماية الأرواح، بعد أن تم تجديده وتحديثه بالكامل عن النسخة السابقة لسنة 2011.

وقال اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، إن الدليل شهد تغييرات وتطورات عدة في فصوله وأقسامه، بناءً على المستجدات التي شهدتها الدولة، ووفقاً للمقارنات والممارسات العالمية، وفرص التحديث الميدانية من خلال استجابة الدفاع المدني للحوادث، حيث تم تحديثه بما يرقى بمعايير السلامة في دولة الإمارات.

وأضاف اللواء المرزوقي أن تحديث الكود يتناسب مع أحدث التطورات العمرانية محلياً وعالمياً، ويسهم في تسهيل الحصول على اشتراطات السلامة من خلال المكاتب الاستشارية، كما أن «الكود» ذو تكلفة اقتصادية معقولة، ووفق أرقى المعايير العالمية، مضيفاً أنه قد تم إنجاز تحديث دليل الإمارات بالتعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص بشكل يضمن توفير المستوى الأمثل للوقاية من الحرائق وحماية الأرواح للمقيمين على أرض الإمارات.

فصول

وأوضح المرزوقي، أن الدفاع المدني قام بإضافة فصول جديدة وتحديث فصول أخرى موجودة في الإصدار الأول من الدليل ليتواكب مع متطلبات التطور المتسارع في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، كاشفاً أن الدليل القديم كان يتضمن 19 فصلاً موزعة على 707 صفحات، و296 رسماً توضيحياً، و116 جدولاً، في حين تضمن الدليل الجديد 20 فصلاً و784 رسماً توضيحياً، و256 جدولاً، موزعة على 1384 صفحة باللغتين العربية، والإنجليزية، فضلاً عن تحديث الشكل والمضمون والرسومات ذات الأبعاد الثلاثية.

وبدوره بيّن اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، بأن إصدار سنة 2017 لدليل الإمارات للوقاية من الحرائق وحماية الأرواح، تركز حول ستة محاور أساسية، شملت التأثير الاقتصادي، والتنافسية العالمية، والابتكار والتطوير، والشراكة المؤسسية، واستشراف المستقبل، وأفضل الممارسات محلياً وعالمياً، وذلك بما يتناسب مع ما حققته الدولة من تطور في شتى المجالات الحيوية، ومع معايير السلامة الدولية.

تحديث

ولفت إلى أنه من بين الفصول التي تم تحديثها تلك الفصول المتعلقة بأبواب الحريق، التكسية في المباني، وأنظمة الإنذار في المنازل، ومتطلبات واشتراطات السلامة في «المارينا» الخاصة بالمراكب واليخوت السياحية، والإدارة البيئية والاستدامة والطاقة المتجددة، واشتراطات استخدام السوائل المشتعلة، فضلاً عن مداخل آليات الدفاع المدني لتقليل أوقات الاستجابة للحوادث، واطلاع الاستشاريين، المقاولين والمستخدمين النهائيين على أحدث التغيرات والمستجدات في الدولة.

وأكد المطروشي، أن «كود الإمارات 2017» يستشرف تحديات التنمية في المستقبل، ويضع الأسس العلمية لضمان حماية الأرواح وسلامة الممتلكات في المباني والمنشآت التي ستقام في السنوات المقبلة، كما يتضمن الإصدار الجديد من الدليل في نهاية كل فصل منهجيات وتطبيقات خاصة بالتفتيش والصيانة، ومتطلبات فحص واختبار المعدات والمواد المستخدمة في المباني والمنشآت.

حضر اللقاء اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد محمد عبدالله علي النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية بالقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، والمقدم جمال أحمد رئيس لجنة تحديث دليل الإمارات للوقاية من الحرائق وحماية الأرواح، وعدد من الضباط المعنيين من الدفاع المدني.