مبعوث الرئيس الأفغاني يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن والإنسانية

قدم مبعوث الرئيس الأفغاني وزير الحج والأوقاف معالي عثماني أحمد عثماني يرافقه وفد رفيع المستوى من الحكومة الأفغانية العزاء في شهداء الوطن والإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار وهم يمدون يد العون الإنساني والمساعدة للشعب الأفغاني .

جاء ذلك خلال زيارة مبعوث الرئيس الأفغاني والوفد المرافق له - الذي ضم أعضاء البرلمان ورئيس مجلس العلماء وممثل مجلس الأمن الوطني وممثل مجلس الصلح والشعب الأفغاني وسعادة عبد الفريد زكريا سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة وعددا من أفراد الجالية الافغانية بالدولة - لمجالس عزاء شهداء الوطن .. محمد علي زينل البستكي وعبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي وأحمد راشد سالم علي المزروعي وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي .

وتقدم مبعوث الرئيس الافغاني لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وأسر الشهداء الأبرار بخالص العزاء والمواساة في شهداء الوطن والإنسانية الذين ضحوا بأرواحهم الغالية وهم يمدون يد الخير للشعب الأفغاني الذي أحزنته هذه العملية الإرهابية.

وأدان مبعوث الرئيس الأفغاني هذا العمل الاجرامي وعبر عن الحزن والأسف الشديد لهذا الحادث الذي أدى إلى استشهاد عدد من خيرة أبناء هذا الوطن الغالي وهم يؤدون واجبهم في عمل الخير .. سائلا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

ودعا الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على سعادة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية وجميع مصابي هذا الانفجار الغاشم.

كما قدم عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس ادارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي و الدكتور سيف صالح الصيغري مدير عام الهيئة بالإنابة وسعادة أحمد صالح النيادي مستشار رئيس الهيئة مدير دائرة الاعمال المساندة بالإنابة بالهيئة ومدراء عموم الشركات التابعة للهيئة واجب العزاء لأسرتي الشهيدين محمد زينل البستكي وعبدالحميد سلطان الحمادي اللذين ارتقيا إلى العلا مع عدد من إخوانهم شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر .

وقدم واجب العزاء أيضا الدكتور جمال سند السويدي مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" وسعادة عبدالله الريس مدير الارشيف الوطني وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى الدولة.

