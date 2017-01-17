منصور بن زايد: الإمارات تتبوأ دوراً قيادياً في تعزيز البحث العلمي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار اليوم أسماء الحاصلين على منحة دورته الثانية وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تتبوأ دورا قياديا في تعزيز البحث العلمي والتطوير التقني بما يساعد على إيجاد الحلول لقضية أمن المياه العالمي وهو ما يأتي استكمالا للاستراتيجيات المتعلقة بالابتكار والطاقة لدولة الإمارات.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة إن الأبحاث العلمية المتطورة في مجال الاستمطار من شأنها توفير مصادر بديلة للمياه في المناطق التي تعاني من الجفاف حول العالم.. وان النجاح الذي حققه برنامج الامارات لبحوث علوم الاستمطار يؤكد أهمية أهدافه والتميز في تنفيذها.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تفخر بأدائها دورا بارزا ضمن الجهود الدولية الرامية إلى ضمان أمن المياه العالمي وتعزيز مكانتها كمركز دولي للأبحاث العلمية والابتكار في هذا المجال الحيوي.