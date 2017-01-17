كهرباء أبوظبي: حان وقت إعادة التفكير في عاداتنا الاستهلاكية

أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي اليوم - من خلال شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع - " برنامج ترشيد " طويل المدى لإدارة الطلب.. تحت شعار " لقد حان الوقت لنعيد التفكير في عاداتنا الاستهلاكية ".

ويهدف البرنامج - الذي أطلق على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة - إلى تقديم المساعدة والتشجيع للمتعاملين بالإمارة للتوجه نحو الاستخدام الأمثل والفعال لموارد المياه والكهرباء وذلك وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وخطة أبوظبي المتعلقة بحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة.

شهد إطلاق البرنامج عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور سيف صالح الصعيري مدير عام الهيئة بالإنابة ومطر النيادي وكيل وزارة الطاقة وعدد من المدراء العامين والمدراء التنفيذيين في الهيئة وشركاتها.

وأكد عبدالله علي مصلح الأحبابي أن الهيئة تهدف من برنامج ترشيد إلى تأهيل قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي وتقديم الاستشارات الفنية ورفع مستويات الوعي لدى المتعاملين لترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وأضاف أن البرنامج يأتي ضمن الاستراتيجية المعتمدة والتي أعلنت عنها الهيئة مطلع العام 2016 لترشيد استهلاك المياه والكهرباء بنسبة20 في المائة بحلول عام 2030 ويهدف لتقديم الاستشارات الفنية وتطبيق المشاريع التوفيرية ورفع مستويات الوعي لدى المتعاملين لترشيد استهلاكهم وتمكينهم من اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الاستخدام الفعال والمستدام للثروة المائية والكهربائية ومساعدتهم على فهم الآثار السلبية للاستخدامات المهدرة لهذه الموارد على البيئة.

وأشار إلى أنه تم تقييم ما يزيد عن 30 مبادرة واختيار الستة التالية كمرحلة أولى بناء على كمية الوفر المتاح وسهولة التنفيذ وقصر فترة تحقيق الوفر المنشود على أن يتم إضافة المبادرات الأخرى تباعا.

وستتضمن مبادرات المرحلة الأولى التوعية والتثقيف للقطاع السكنى والهدف الرئيسي منها رفع وعي المتعاملين حول أفضل الممارسات والتقنيات عالية الكفاءة في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء إضافة للترويج للخطط والمبادرات التي يطلقها البرنامج.. فيما ستستخدم في هذه المبادرة كافة وسائل الإعلام المتاحة للوصول إلى جميع فئات المتعاملين في أبوظبي.

ويعد تثقيف الجيل الجديد من الطلاب حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء أهم الأهداف الرئيسية للبرنامج.. حيث سيتم العمل لتحقيق ذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم على تنظيم الندوات والمحاضرات في المدارس والجامعات بالإمارة فضلا عن إدراج ذلك ضمن المناهج الدراسية.

وتتعلق المبادرة الثانية بالكشف والإنذار المبكر عن حالات تسرب المياه في المباني السكينة حيث سيتم تصميم وتشغيل برنامج للكمبيوتر لتحليل الاستخدام اليومي للمياه والكشف عن أي حالات لارتفاع الاستهلاك بصورة غير مبررة.

ويعمل هذا البرنامج الجديد على تحليل الاستهلاك اليومي من المياه في العقارات السكنية المزودة بالعدادات الذكية بغرض تحديد طبيعة استخدامات المياه فيها والتعرف على أي زيادة في الاستهلاك قد تشير لوجود تسرب للمياه وسيتم مد دائرتي خدمة العملاء بشركتي التوزيع بنظام للإنذار بوجود حالة تسرب للمياه بغرض مراجعته ومن ثم يتم التواصل مع العميل وإرشاده للمقاولين الذين لديهم المقدرة على تحديد موقع التسرب وإصلاحه.

وتقع على العميل مسؤولية اتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح موقع التسرب وتجنب استلام فواتير عالية القيمة في المستقبل.

أما المبادرة الثالثة فتتمثل في تقديم الاستشارات الفنية بمجال استهلاك المياه والكهرباء للمؤسسات الصناعية وتستهدف تقديم الاستشارات الفنية لعدد من المنشآت الصناعية التي تمثل الصناعات الحالية والمستقبلية في إمارة أبوظبي حول أفضل السبل والتكنولوجيات والممارسات التي تساعدها على خفض استهلاكها من المياه والكهرباء.

وتسعى المبادرة الرابعة إلى خفض استهلاك المياه في المساجد حيث تقوم الهيئة حاليا باستبدال صنابير المياه المستخدمة للوضوء في مساجد الإمارة بأخرى ذات كفاءة عالية واستهلاك أقل باستخدام تقنيات التدفق المناسب والغلق الذاتي بما يحقق متطلبات لوائح تطوير مساجد أبوظبي في هذا المجال.

وتستهدف هذه البرنامج نشر ثقافة وممارسات الاستخدام الأمثل للمياه في كافة المساجد لضمان توفير أكبر قدر من المياه مع تخصيص عدد من خطب الجمعة للحديث حول البرنامج وحول الكيفية المثالية التي كان يتضوأ بها الرسول /صلى الله عليه وسلم/.

وتتمثل المبادرة الخامسة في التوعية والتثقيف للقطاع غير السكنى حيث أعدت الهيئة دليلين الأول للاستخدام الأمثل للكهرباء في القطاع الحكومي والثاني للاستخدام الأمثل للمياه في القطاعات غير السكنية لمساعدة المسئولين عن إدارة المرافق على الحد من استهلاك الكهرباء والمياه.

ويمكن الاطلاع على هذه الكتيبات من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج ترشيد TarsheedAD.comوالذي يوفر إرشادات فنية أخرى ومتنوعة بشأن الحد من استهلاك المياه والكهرباء.

وسيتم إنشاء منتديات لمدراء المرافق الحكومية حيث يمكنهم من خلالها تبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة المتعلقة بتخفيض استهلاك المياه والكهرباء والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وبالنسبة للمبادرة السادسة.. فتتمثل في استبدال أنظمة التبريد وأنظمة الإنارة في المؤسسات الحكومية والتجارية حيث تقوم على استبدال أنظمة التبريد المنفصلة القديمة وأنظمة الإنارة منخفضة الكفاءة بأجهزة وأنظمة عالية الكفاءة.

وسيتم تنفيذ هذه المبادرة عن طريق شركات خدمات الطاقة وإشراف شركات التوزيع وسيبدأ تطبيقها في مباني المؤسسات الحكومية لترسيخ آليات العمل والإجراءات المطلوبة وتوفير النواحي اللوجستية قبل توسيع نطاق عمل المبادرة إلى القطاعات الأخرى.