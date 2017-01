بلدية أبوظبي توقع اتفاقية لإنشاء السوق الشعبي بتكلفة 750 مليون درهم

وقعت كل من بلدية مدينة أبوظبي وشركة القدرة القابضة اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، تتولى بموجبها القدرة القابضة تصميم وبناء وتشغيل واستثمار مشروع السوق الشعبي بتكلفة تقدر بـ 750 مليون درهم.

ويتمتع مشروع السوق الشعبي بموقعه المميز وبأهمية ثقافية وتجارية، حيث يقع في حوض غرب 64 بين جسر المقطع وبين شارع الخليج العربي بإطلالة رائعة على جامع الشيخ زايد الكبير على طول الجانب الغربي، بينما يقع فندق ريتز كارلتون على طول الجانب الشمالي ، وخور المقطع على الجانب الشرقي.

#AbuDhabi Municipality and Al Qudra Holding sign an SMA to build, operate and invest in a Traditional Souq project to worth AED750 million. pic.twitter.com/MmziDroYwI