عبدالله بن زايد يوقع اتفاقيات مع الباراغواي

وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس اتفاقيتي تعاون بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، إلى جانب مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية مع الباراغواي، ووقع الاتفاقيتين ومذكرة التفاهم مع سموه، واليدو لويزاجا وزير خارجية الباراغواي. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص الإمارات على تعزيز آفاق التعاون مع الباراغواي ودعم وتعزيز العلاقات في جميع المجالات.

من جانبه أعرب وزير خارجية الباراغواي، عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والإمارات، مشيداً بمسيرة التطور والنماء التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الإمارات تعد أول دولة توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار مع الباراغواي بعد مرور 16 عاماً.

بروتوكول

إلى ذلك وقّعت الإمارات وجمهورية كوستاريكا، أمس، بروتوكولاً لإجراء تعديل على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين البلدين.

تضمن التعديل إضافة بند الإعفاء المتبادل من التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر العادية والمهمة.

ووقع البروتوكول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومانويل غونزاليس سانز، وزير خارجية كوستاريكا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، وسبل تعزيزها وتطويرها.

من جانبه أشاد وزير خارجية كوستاريكا بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

تهنئة

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين سموه وأيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن.