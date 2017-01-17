محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان مسيرة العمل الوطني

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس، في قصر البحر بأبوظبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث عن شؤون وقضايا الوطن والمواطنين، وملامح مسيرة العمل الوطني في المرحلة المقبلة، التي تتخذ من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خريطة عمل، وتستند إلى قاعدة عريضة من الإنجازات.

وتلاحم والتفاف وطني متين، وطموح تدعمه جهود ومبادرات نوعية لمؤسسات وطنية حيوية قادرة على الوفاء باستحقاقات المرحلة، دون المساس بهويتنا الوطنية أو التفريط في قيمنا الإنسانية الأصيلة، وسياسة خارجية فاعلة عززت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً ودولياً.

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