سعود القاسمي يقدم العزاء في شهداء الإنسانية

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان. حيث قدم سموه أمس واجب العزاء في شهيد واجب الإنسانية محمد زينل البستكي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في مدينة خليفة بأبوظبي عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.

كما قدم واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن البستكي إلى جانب سموه الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة.

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي واجب العزاء لوالد وأسرة الشهيد عبدالله محمد عيسى الكعبي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة هيلي خليف في مدينة العين عن صادق عزائه ومواساته لوالد الشهيد وإخوانه وذويه.

كما قدم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، معرباً سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في شهيد الوطن والإنسانية أحمد راشد المزروعي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في منطقة وادي الحلو في إمارة الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في شهيد الوطن والإنسانية أحمد عبدالرحمن الطنيجي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس عزاء الشهيد في منطقة الرمس في رأس الخيمة يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد.