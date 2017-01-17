محمد الشرقي يعزي في شهداء الإنسانية

قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء في شهداء الوطن والإنسانية الذين ارتقوا إلى العلا من جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

حيث قدم سموه واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن البستكي، وأعرب سموه عن حزنه ومواساته لأسرة الشهيد الذي قدم روحه في سبيل عمل الخير ومد يد العون للمحتاجين، سائلاً العلي القدير أن يتغمد شهداء العمل الإنساني بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء في شهيد الوطن والإنسانية أحمد عبدالرحمن الطنيجي الذي ارتقى إلى العلا مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم من جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرمس بإمارة رأس الخيمة عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الشهيد مؤكداً أن الإمارات فقدت كوكبة من ينابيع الخير التي أنجزت خلال فترة قصيرة العديد من المشاريع الخيرية والإنسانية هناك، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. رافق سموه في تقديم واجب العزاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

كما قدم سموه ولي عهد الفجيرة واجب العزاء لوالد وأسرة الشهيد عبدالله محمد عيسى الكعبي.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة هيلي خليف في العين عن صادق عزائه ومواساته لوالد الشهيد وإخوانه وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.