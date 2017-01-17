منصور بن زايد يعزي في شهداء الوطن

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واجب العزاء في شهداء الإنسانية، الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر، الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان، حيث قدّم سموه واجب العزاء لوالد وأسرة الشهيد أحمد عبد الرحمن الطنيجي.

وأعرب سموه خلال الزيارة، التي قام بها أمس إلى مجلس العزاء في منطقة الرمس في إمارة رأس الخيمة عن صادق عزائه ومواساته لوالد الشهيد وإخوانه وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واجب العزاء لوالد وأسرة الشهيد أحمد راشد المزروعي.

وأعرب سموه خلال الزيارة التي قام بها أمس إلى مجلس العزاء في منطقة وادي الحلو في إمارة الشارقة عن صادق عزائه ومواساته لوالد الشهيد وإخوانه وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واجب العزاء لوالد وأسرة الشهيد عبدالله محمد عيسى الكعبي.

وأعرب سموه خلال الزيارة التي قام بها إلى مجلس العزاء في منطقة هيلي خليف بمدينة العين عن صادق عزائه ومواساته لوالد الشهيد وإخوانه وذويه.

وقدّم العزاء إلى جانب سموه معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة.