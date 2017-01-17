خالد بن محمد بن زايد يعزي في الشهيدين محمد البستكي وعبد الحميد الحمادي

قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب مستشار الأمن الوطني، واجب العزاء في شهيد واجب الإنسانية محمد زينل البستكي، فقد زار سموه مجلس عزاء الشهيد في مدينة خليفة بأبوظبي، وأعرب سموه لأهل وذوي الشهيد عن صادق العزاء والمواساة. كما قدم سموه العزاء في شهيد الوطن والإنسانية عبد الحميد سلطان الحمادي، وذلك خلال زيارة مجلس عزاء الشهيد في مدينة شخبوط بأبوظبي.

رافق سموه خلال زيارته مجلسي العزاء الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة.