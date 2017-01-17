محمد بن راشد: الثقة أعظم أصول الحكومات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الثقة أعظم أصل من أصول أي حكومة.

وأعلن سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أمس أن «الإمارات الثانية عالمياً في الثقة في الحكومة حسب مؤشر مؤسسة إدلمان العالمي».

وقال سموه: «6 سنوات وحكومتنا على رأس الترتيب، الثقة أعظم أصل من أصول أي حكومة». وتصدرت الإمارات الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الصين، متقدمة على سنغافورة بست نقاط، وتركيا وهولندا بـ24 نقطة، وبنسبة أكبر مع كل من الولايات المتحدة والسويد وكندا وهونغ كونغ وألمانيا وماليزيا واليابان وأستراليا وبريطانيا.

وتعتبر الثقة بالحكومة من أهم الأصول بالنسبة لأي حكومة، وقد استمرت الإمارات في تصدر الترتيب، في الوقت الذي كانت الثقة في الحكومة تتبخر بنسبة 75 % من الدول.

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