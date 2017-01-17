وفد القوات المسلحة يقدم واجب العزاء لأسر الشهداء

قدم وفد من القوات المسلحة واجب العزاء لأسر وذوي شهداء الإنسانية الذين قضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان. حيث زار الوفد في إمارة أبوظبي مجلسي عزاء الشهيد محمد علي زينل البستكي والشهيد عبد الحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي ومجلس عزاء الشهيد عبدالله محمد عيسى الكعبي في منطقة هيلي خليف بمدينة العين.

كما زار الوفد مجلس عزاء الشهيد أحمد راشد المزروعي في منطقة وادي الحلو في إمارة الشارقة ومجلس عزاء الشهيد أحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي بمنطقة الرمس في رأس الخيمة.

وعبر وفد القوات المسلحة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال لقائه بهم في مجالس العزاء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.