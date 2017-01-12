محمد بن زايد يصدر قراراً بتعديل قيمة المكافآت المالية للمجندين بالخدمة الوطنية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القرار رقم 23 لسنة 2016 بشأن تعديل قيمة المكافآت المالية للمجندين بالخدمة الوطنية، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القرار على تعديل قيمة المكافأة الشهرية الواردة في البندين 1 و 2 من المادة 1 من المرسوم الاتحادي رقم 117 لسنة 2014 التي تمنح للمجندين في الخدمة الوطنية من أصحاب المهن الحرة و أصحاب المشاريع الفردية والمجندين من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص لتكون ألفاً و 200 درهم شهرياً.

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.