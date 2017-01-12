بالفيديو .. الضباب يغطي دبي ومختلف مناطق الدولة

يغطي الضباب في هذه الأثناء مدينة دبي ومغالبية مدن وإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويحذر المركز الوطني للآرصاد الجوية والزلازل من تشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية الأفقية إلى 50 مترا ، في معظم مناطق الدولة والطرق الخارجية .
ضباب على طريق #دبي #العين منذ ساعات الصباح الأولى حتى اللحظة.. يرجى توخي الحيطة والحذر https://t.co/80xYg4cOUs— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 12, 2017
تصوير: بيان السطري#البيان pic.twitter.com/DZiWczdL0v
تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل
#حالة_الجو : #الوطني_للأرصاد يحذر من تشكل الضباب على مختلف مناطق الدولة #البيان_القارئ_دائما @NCMS_media pic.twitter.com/t2Vr3pgJir— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 12, 2017
#حالة_الجو : #ضباب كثيف في #دبي الآن يرجى الحذر #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Ke3iBswCko— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 12, 2017
الضباب يغطي قناة دبي المائية وشارع الشيخ زايد والمقطع التالي من سطح صحيفة البيان