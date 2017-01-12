بالفيديو .. الضباب يغطي دبي ومختلف مناطق الدولة

المصدر:
  • دبي - البيان الإلكتروني
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يغطي الضباب في هذه الأثناء مدينة دبي ومغالبية مدن وإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويحذر المركز الوطني للآرصاد الجوية والزلازل من تشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية الأفقية إلى 50 مترا ، في معظم مناطق الدولة والطرق الخارجية .

تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل

 

الضباب يغطي قناة دبي المائية وشارع الشيخ زايد  والمقطع التالي من سطح صحيفة البيان

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