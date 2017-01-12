الشيخة فاطمة بنت مبارك: شهداء الإمارات سجلوا صفحة مضيئة على طريق المجد

نعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، شهداء الوطن الخمسة الذين قضوا في عمل إرهابي جبان وقع في ولاية قندهار بأفغانستان وهم يمدون يد العون والمساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني.

وعبرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن بالغ تعازيها ومواساتها لأمهات وزوجات وعائلات الشهداء الذين سجلوا بعملهم الإنساني صفحة مضيئة على طريق المجد والفداء، ولأبناء الإمارات طريقا خالدا للسير نحو العمل الإنساني ورفع راية الدولة عالية حول العالم.

وقالت سموها بهذه المناسبة: «شهداؤنا الأبرار كانوا مكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان، وقد امتدت إليهم يد الغدر وهم في ميدان العمل الإنساني، ويشهد لهم العالم بأنهم لم يكونوا إلا رسلاً للعون والمساعدة لمن يحتاجها».

وشددت على أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وشعبها المخلص والوفي ماضية بخطى راسخة نحو مواصلة التزاماتها الإنسانية، وأن الأعمال الجليلة والتضحيات التي يسطرها أبناؤنا الأبرار تمدنا بالعزيمة والإرادة الصلبة والتصميم لقهر قوى الظلام واجتثاث منابع الشر. وأعربت سموها عن فخر الإمارات بهذه الكوكبة من أبنائها الذين استشهدوا أثناء تأديتهم الواجب في مهمة إنسانية ضمن برامج المساعدات الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني.