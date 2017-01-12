حمدان بن محمد: عطاء عيال زايد الخير مستمر وماضون في نهجنا الإنساني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن شهداء العمل الإنساني الإماراتي في أفغانستان قضوا وهم يؤدون واجباً إنسانياً شريفاً ويمدون يد العون للمحتاجين.

وقال سموه في تدوينات نشرها في حسابه الرسمي عبر «تويتر»، إن عطاء عيال زايد الخير مستمر في عام الخير، وفي كل عام، ودولة الإمارات حكومة وشعباً ماضية في نهجها الإنساني، ونشر رسالتها السامية في ربوع الأرض رغم الإرهاب والغدر.

وأضاف سموه بهذه المناسبة: «بمشاعر العزة والفخر، ننعى شهداء العمل الإنساني الإماراتي في أفغانستان ممن قضوا وهم يؤدون واجباً إنسانياً شريفاً، ويمدون يد العون للمحتاجين، عطاء عيال زايد الخير مستمر في عام الخير وفي كل عام وماضون في نهجنا الإنساني ونشر رسالتنا السامية في ربوع الأرض رغم الإرهاب والغدر، الإمارات صاحبة رسالة إنسانية عالمية، لكنّ الإرهابيين الذين استهدفوا رجال العطاء الإماراتي في قندهار لا يعرفون هذه المعاني الإنسانية السامية».