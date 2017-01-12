سلطان بن زايد:الإمارات تفخر بشهداء الواجب الإنساني

نعى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ببالغ الحزن والأسى نخبة من أبناء الوطن الأبرار العاملين في المجال الإنساني والذين قضوا نحبهم في التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظة قندهار في أفغانستان.

وأعرب سموه عن فخر الإمارات قيادة وشعباً بهذه الثلة من أبنائها الذين استشهدوا أثناء تأديتهم الواجب في مهمة إنسانية ضمن برامج المساعدات الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الأفغاني، داعياً سموه للشهداء بالرحمة والغفران ولذويهم بالصبر والسلوان، وأن يمن الله على سفير الدولة لدى أفغانستان وبقية المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه.

وأدان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان العمل الإرهابي، مؤكداً أنه عمل جبان يتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية لاسيماً أنه استهدف أبرياء يقومون بعمل إنساني نبيل لخدمة شعب صديق يستحق الدعم والنصرة.