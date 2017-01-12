هزاع بن زايد: فارق شاسع بين أيادي الإمارات البيضاء وأيادي الإرهاب السوداء

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن هناك فارقاً شاسعاً بين أيادي الإمارات البيضاء وأيادي الإرهاب السوداء.

وأوضح سموه في تدوينات نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن

إمارات زايد الخير تدرك دوماً أن العطاء لا يتحقق من دون تضحيات، وشهداؤنا اليوم في قندهار أضافوا إلى سجل الإمارات صفحات ناصعة من العزة والمجد.

واختتم سموه التدوينات بالتأكيد على أن بواسل الخير أمام عظيم تضحياتهم نقف إجلالاًَ وتعلو الهامات فخراً واعتزازاً، حيث دوّن سموه بهذه المناسبة: «أن يرتقي لنا شهداء على دروب الخير ومساندة إخوتنا في الإنسانية فهنا يتجلى الفارق الشاسع بين أيادي الإمارات البيضاء وأيادي الإرهاب السوداء، إمارات زايد الخير تدرك دوما أن العطاء لا يتحقق دون تضحيات وشهداؤنا اليوم في قندهار أضافوا إلى سجل الإمارات صفحات ناصعة من العزة والمجد، بواسل الخير أمام عظيم تضحياتهم نقف إجلالاً وتعلو الهامات فخراً واعتزازاً، خالص العزاء لرئيس الدولة وشعب الإمارات وذوي الشهداء».