محمد بن راشد: التميز علامة فارقة في مسيرتنا التنموية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن برامج التميز والجودة في دولة الإمارات أصبحت علامة فارقة في مسيرتنا التنموية، وضمانة دائمة لترسيخ قوتنا وتنافسيتنا إقليمياً وعالمياً، وأن الإمارات مهدت طريقها إلى المستقبل بإعداد أجيال من أبناء الوطن المتميزين والقيادات والمبتكرين ممن حققوا إنجازات جديرة بأن يحتفى بها.

وقال سموه، خلال تكريمه الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، أمس، إن «الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في سباقها إلى المركز الأول، تؤمن أن التميز رحلة ومسيرة دائمة التطور، تبني عليها بالاستفادة من الخبرات والتجارب واستشراف المستقبل وابتكار الحلول للتحديات»، داعياً إلى الاستعداد للإسهام بفاعلية في تشكيل معالم حياة أفضل للأجيال القادمة.

وكرم سموه خلال الحفل الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، بميدالية «فخر الإمارات»، مؤكداً أن الشيخة مريم مثال وقدوة لشباب الوطن في العطاء والانتماء، وامتداد لقيم أصيلة رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

وأكد سموه أن «منظومة التميز الحكومي في جيلها الرابع إنجاز متفرد ونموذج عالمي يحتذى، صممته الأيادي الإماراتية برؤية مستقبلية للأداء الحكومي، تتبنى النتائج وتحفز الابتكار وتستشرف المستقبل وتعتمد رؤية شاملة».

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