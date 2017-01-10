«قضاء أبوظبي» تناقش قيد 112 خبيراً في جدول المشتغلين

ناقشت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال الاجتماع الذي عقد في المبنى الرئيس الجديد لدائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء رئيس اللجنة، دراسة الطلبات الجديدة للقيد بجدول الخبراء المشتغلين، البالغ عددهم 112 طلباً، كما استعرضت الخطوات التنفيذية التي تمت خلال 2016، في إطار تنظيم عمل الخبراء المقيدين لديها، والخطط التطويرية المعتمدة للعام الجديد.

كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على البرنامج التدريبي المقترح للخبراء المقيدين لدى الدائرة، والمزمع تنظيمه بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية.

يذكر أن اجتماع اللجنة ضم كلّاً من محمد حسن الشاطري الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، والمستشار على الشاعر سلطان الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار محمد سعد الشقفة رئيس محكمة استئناف العين، إضافة إلى خميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، وعبد الرحمن السهلاوي كبير الخبراء الحسابيين والمصرفيين.