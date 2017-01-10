إضافة نموذج سكني في «بطين السمر»

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان إضافة نموذج سكني جديد، وحديث في المرحلة الأولى من مشروع مجمع بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، والذي يضم 354 مسكناً ويتضمن خمسة نماذج سكنية مختلفة هي زمرد 3 وزفير 7 وياقوت 7 وزمرد 6، إضافة إلى النموذج الحديث الذي سيتم إضافة 34 مسكناً منه في المرحلة الأولى من المشروع.

وسيتم توزيع النموذج الجديد في جميع المجموعات في المشروع لخلق التجانس المطلوب بين كل النماذج مع مراعاة توحيد ارتفاعات المساكن بكل مجموعة على حدة.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج قام بدراسة متطلبات واحتياجات الأسرة الإماراتية، من خلال إنشاء مساكن حكومية نموذجية بمواصفات عالمية حديثة مستدامة، تُلبي الطموحات وترتقي بمستوى المعيشة وتحقق رفاهية المواطنين.

وقال النعيمي إن البرنامج ماض في تحقيق استراتيجيته الرامية إلى إنشاء وتطوير مشاريع المجمعات والأحياء السكنية، وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، التي تدعم توجهات الحكومة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين. وأضاف النعيمي أن البرنامج يسعى دائماً إلى توفير خدمات مضافة تسهم في التسيير على المواطنين وتسخير كل الإمكانات، التي تحقق سعادتهم وتلبي طموحاتهم.

نموذج «حديث»

وقال المهندس محمد إبراهيم المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الهندسية، إن البرنامج حريص على توفير نماذج سكنية حديثة بأعلى معايير الجودة، وبما يحقق طموحات المواطنين، ويلبي احتياجاتهم السكنية، ويحقق السعادة والرفاهية لهم.

وأضاف المنصوري أن البرنامج يسعى إلى الأخذ بعين الاعتبار فئات المجتمع كافة، من خلال تقديم مُنتج سكني نوعي تم فيه مراعاة سعر المسكن، الذي يجعله في متناول الجميع ويراعي إمكانات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويسهم في خلق مجتمع متماسك ومتلاحم وتحقيق رؤية البرنامج في توفير المسكن الملائم والمستدام.

تفاصيل النموذج

وأضاف المدير التنفيذي للشؤون الهندسية بالبرنامج، أن مساحة النموذج الجديد 350 متراً مربعاً ويتلاءم مع الأسر التي يتكون أفرادها من 5 إلى 6 أفراد، ويتكون النموذج من طابق أرضي وأول ويضم أربع غرف نوم وصالة ومجلساً و4 حمامات وغرفة خادمة، كما يتميز النموذج بمساحات غرف واسعة مراعاة لمتطلبات الأسر.

وقال المنصوري إن المشروع يشمل 4 نماذج سكنية أخرى هي نموذج زمرد 3 وزمرد 6 اللذين يتميزان بتصميم يتلاءم مع الأسر التي يتكون أفرادها من 5 إلى 6 أفراد ويتكون النموذجان من طابق أرضي وأول ويضم صالتين ومجلس وغرفة طعام و 4 غرف نوم و4 حمامات ومطبخ وغرفة غسيل ومخزن وغرفة خادمة وحمام، كما يمكن توسعة المسكن مستقبلاً، بحيث يضم غرفة إضافية وحماماً إضافياً.

ويتميز نموذج زفير 7 بملاءمته للأسر التي يتكون عدد أفرادها من 4، فهو يتكون من طابق أرضي قابل للتوسعة ويضم صالة ومجلس وغرفتي نوم وحمامين ومطبخ وغرفة غسيل وغرفة خادمة وحمام، كما يمكن إضافة غرفة وحمام إضافيين في حال التوسعة المستقبلية للوحدة السكنية.

ويتكون نموذج ياقوت 7 من 3 غرف نوم ويتلاءم مع الأسر التي يتكون عدد أفرادها من 4، ويتكون من طابق أرضي قابل للتوسعة، ويضم صالة ومجلساً وغرفتين نوم وحمامين ومطبخ وغرفة غسيل وغرفة خادمة وحمام، كما يمكن إضافة غرفة وحمام إضافيين في حال التوسعة المستقبلية للوحدة السكنية.

التوسع المستقبلي

تتميز نماذج مشروع مجمع بطين السمر السكني زمرد 3 وزمرد 6 بالتوسع المستقبلي الذي يمكن المستفيدين من إقامة أية إضافات مستقبلية في المسكن حسب حاجة الأسرة دون تحمل تكاليف بناء باهظة، وذلك لتميز هذه النماذج بمساحات مخصصة في التصميم الرئيس للمسكن.

ويقع مشروع بطين السمر السكني على شارع الشيخ محمد بن زايد، بعد مخرج رقم 122 بالاتجاه إلى إمارة رأس الخيمة .

نسبة إنجاز مشروع مجمع بطين السمر السكني «المرحلة الأولى» هي 11% إذ تم البدء في المشروع في الصف الأول من عام 2016 وتُجرى حالياً أعمال الردم وتسوية الأراضي وبناء القواعد والأساسات ويتوقع تسليم المشروع في بداية عام 2019.