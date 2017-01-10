«طرق دبي» تحصد جوائز الحوكمة ومكافحة الفساد على مستوى الدولة

حصدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وللسنة الثانية على التوالي جوائز أفضل الممارسات الحكومية في مجال التدقيق الداخلي عن فئة أفضل ممارسات الحوكمة والمخاطر، وعن فئة أفضل ممارسات مكافحة الفساد، كما حصدت الهيئة جائزة التفوق العام على الجهات الحكومية المشاركة على مستوى الدولة، وذلك خلال اختتام فعاليات المؤتمر السادس لرؤساء التدقيق الداخلي الذي عُقد بأبوظبي.

وعبر مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، عن فخره لفوز الهيئة بهذه الجوائز، مؤكدا، أن الهيئة تحرص دائما على الابتكار والتميز وانتهاج أفضل الممارسات في كافة المجالات بما فيها الحوكمة والرقابة والتدقيق، وهو ما تم ترجمته بحصد هذه الجوائز للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال إهدائه دروع الجوائز الثلاث من قِبل إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، حيث عبر عن شكره للإدارة بهذا الإنجاز الذي سوف يزيد من تحفيز الهيئة على مواصلة نهجها في تعزيز ريادتها وفق أدق المعايير المهنية والشفافية والمساءلة في العمل.

ومن جانبه، صرح عبد الله الجوي، مدير إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، بأن الفوز بأهم ثلاث جوائز عن التدقيق الداخلي يعكس المهنية والابتكار والتميز التي تتبعها إدارة التدقيق الداخلي في كل ممارساتها.