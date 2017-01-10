غباش والسفير الإندونيسي يبحثان التعاون في استقدام العمالة المساعدة

بحث معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين مع حسين باقيس السفير الإندونيسي لدى الدولة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجال استقدام وتشغيل العمالة المساعدة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد أمس في ديوان الوزارة في أبوظبي الحرص على تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد معالي صقر غباش خلال اللقاء حرص الإمارات على حماية حقوق طرفي علاقة العمل وفقاً لما ينص عليه العقد المبرم بينهما والذي يبين حقوق وواجبات الطرفين حيال بعضهما البعض.

وأشار معاليه إلى أهمية التزام وكالات التوسط بالتشريعات المنظمة لعملها بما يحد من أية ممارسات خاطئة.

وأوضح سعي الوزارة لتقديم خدمات متمـيزة لاستقـدام وتشغيـل هـذه العمالـة.