افتتاح وحدة المختبرات الطبية في عيادة ورسان

أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أن البلدية لن تدخر جهداً في تنفيذ التوجيهات الكريمة بالتخفيف التام عن الجماهير، وتحقيق مفهوم دبي السعادة والعمل، على أن تكون دبي هي المدينة الأسهل في العالم، من حيث الإجراءات، والأكبر من حيث النشاطات الاقتصادية والتجارية الكبرى في العالم.

جاء ذلك خلال افتتاحه للتوسعات الجديدة في عيادة البلدية في ورسان بعد أن تم تزويدها بأحدث المختبرات، التي تقوم بعمل كل الفحوصات الطبية، التي يستلزمها الحصول على خدمة إصدار أو تجديد بطاقة الصحة المهنية للمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة والمصانع، وذلك لتسهيل إجراءات العمل وتقليل الضغط على الفرع الرئيس بديرة، وبحيث لا يستلزم حضور طالب الشهادة إلى مقر قسم العيادة في منطقة ديرة .

كما اطلع على كل أقسام العيادة والتجهيزات الطبية والتقنية بها، في إطار جهود إدارة خدمات الصحة العامة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور والتسهيل عليه، وفي الوقت نفسه تحقيق شكل من أشكال التميز في أداء الخدمة العامة وتحقيق مجتمع الاستقرار الصحي وحماية صحة العاملين والمقيمين على أرض دبي.

وبمقتضى هذا الافتتاح سيتم القيام بكل المعاملات الخاصة بإصدار أو تجديد بطاقة الصحة المهنية للمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة والمصانع لعمال المطاعم والمقاهي والكافتيريا، وذلك للتخفيف من زيادة الأعباء والازدحام من الراغبين في استخراج شهادات الصلاحية الصحية لهم.