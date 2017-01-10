حميد النعيمي: الشباب ثروة الوطن

تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه في الديوان نسختين من رسالتي الماجستير اللتين حصل عليهما عمران مبارك الكتبي المحامي العام لنيابة استئناف عجمان، وطارق عبدالرحمن المطروشي وكيل أول نيابة استئناف عجمان.

كما تسلم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، نسختين مماثلتين من الرسالتين.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على ما وصل إليه شباب الإمارات من مستويات تعليمية عالية، وحصولهم على أعلى الدرجات العلمية من جامعات الدولة، وحرصهم على مواصلة التعليم العالي، ما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً أن الشباب هم ثروة الوطن وصناع المستقبل.

ودعا سموه الشباب لمواصلة طلب العلم والاستمرار في البحث عن رسائل علمية جديدة وموضوعات ذات أهمية، يستفيد منها أبناء الوطن في خدمة تطوير الأداء والتميز والارتقاء.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده من صاحبي الرسالتين على شرح حول ما تضمهما الرسالتان من موضوعات.