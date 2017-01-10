«أصدقاء المرضى» بالشارقة تقدم 25 مليون درهم في 2016

كشف محمد الجودر المدير التنفيذي للجنة أصدقاء المرضى بالشارقة عن تقديم اللجنة 25 مليون درهم خدمات علاجية للمستشفيات والعيادات في 2016. وأوضح الجودر أن المبلغ وزع على المراكز الصحية والمرضى على مستوى الدولة، حيث تلقى 174 مريضاً بالكلى خدمات من ضمن المبلغ الذي وزّع كخدمات على 2000 شخص في الدولة.

وبين أن العمل جار لإنشاء مبنى جديد للجنة بمنطقة مويلح بكلفة تقديرية 7 ملايين درهم، متوقعاً إنجازه في سبتمبر المقبل. ولفت إلى أن نسبة الإنجاز بالمبنى في منطقة مويلح بلغت 35 %، وهو مكون من 3 أدوار، ويعد مبنىً إدارياً متكاملاً، في ظل توسع الخدمات التي تقدمها اللجنة؛ حتى تتمكن من استقبال أكبر عدد من طالبي الخدمات الصحية.

خدمات

وأضاف الجودر أن اللجنة قدمت 23 جهازاً طبياً لغسيل الكلى خلال العام 2013 وفي العامين 2015–2016 قدمت 23 كرسياً للأسنان، تعد من أحدث الأجهزة في هذا المجال لمركز الأسنان بالشارقة، وكافة عيادات الشارقة، ومستشفى كلباء وعيادة الذيد. كما ساهمت الجمعية في تطبيب 5 مرضى بترت أرجلهم، حيث تلقوا العلاج في المستشفى الألماني بدبي، حيث ركبت أطراف صناعية لهم، تبعاً للجودر.

وقال: إن اللجنة اشترت وقفاً جديداً بلغت قيمته 5 ملايين درهم سيعود ريعه إلى اللجنة لتقديمه في العمل الخيري، وحتى تنوع اللجنة من مصادر دخلها.