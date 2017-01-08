رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الايراني بوفاة رفسنجاني

حددت دولة الإمارات منذ تأسيسها ثوابت العطاء منهجاً للتواصل مع الشعوب ومدّ يد العون لجميع المحتاجين في فلسفة لا تفرق في الخير بين الناس، وجاء عام 2017 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله..