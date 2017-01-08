الهلال الأحمر الإماراتي يقدم دعماً للمستشفى الجامعي بفوة في المكلا اليمنية

واصلت هيئة الهلال الاحمر الاماراتي دعم القطاع الصحي في المناطق المحررة في اليمن في اطار عملية اعادة بناء وترميم المشافي وتجهيزها بكافة المستلزمات بتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة لاغاثة ومساعدة الشعب اليمني الشقيق وتأمين الحياة الكريمة له.

فقد قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعما جديدا للشرائح الكادحة في المجتمع وفي مقدمتهم ذوي الدخل المحدود وعمال الخدمات والمتعاقدين في مستشفى الجامعي لطب النساء والولادة والقسطرة القلبية بفوة في مدينة المكلا حيث زار وفد من الهيئة برئاسة مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت شوقي التميمي اليوم المستشفى لملامسة احتياجات العاملين فيها من ذوي الدخل المحدود.

ووزع الوفد مساعدات إنسانية من مواد غذائية وأغطية وبطانيات الى جانب تفقد اقسام المستشفى ورفع الاحتياجات الضرورية من أجهزة طبية ومعدات.

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم دعماً للمستشفى الجامعي بفوة في المكلا اليمنيةhttps://t.co/QcapKASzqU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eWgIfNQf9m — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2017

وقال عبدالله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت إن هذه المساعدات تندرج في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة على الشعب اليمني.. مؤكدا حرص الهيئة على المساعدة في رفع المعاناة عن المحتاجين وخاصة الشرائح الكادحة في المجتمع اليمني.

واعرب المتعاقدون وأصحاب الدخل المحدود بالمستشفى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الامارات العربية المتحدة على هذه المبادرة الإنسانية التي تركت أثرا طيبا في نفوسهم.

وعبروا عن شكرهم للجهود التي تقوم بها هيئة الهلال الاحمر الاماراتي للتخفيف من معاناتهم .

وثمنوا مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا مشيدين بجهودها في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت.