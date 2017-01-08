«كهرباء دبي» تتبنى تقنية «هولولينس» لتحسين الإنتاجية

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي تقنية عدسات الواقع المدمج ثلاثي الأبعاد «هولولينس» من مايكروسوف بهدف تعزيز عملياتها وتحسين مستوى الإنتاجية بالإضافة إلى تسريع عمليات الابتكار وتقديم خدمات داخلية نوعية تسهم في الارتقاء بمستوى وكفاءة العمل الحكومي.

وتتيح تقنية «هولولينس» التفاعل مع الهولوغرامات عالية الدقة في العالم الواقعي وتقدم حلولاً متكاملة لمحطات الهيئة عن طريق عرض بيانات فعلية ثلاثية الأبعاد إذ يمكن من خلال هذه التقنية فحص الأجهزة المتوافرة في محطات الهيئة كالتوربين بكل سهولة مع عرض بياناتها الفعلية كاملة.

ويمكن استخدام تقنية «هولولينس» كذلك في الأماكن المغلقة مثل غرف الاحتراق حيث تتيح التقنية الاتصال المباشر مع الفريق بأكمله كما يمكن إرفاق المستندات مع الإبقاء على التعليقات الصوتية لتسريع عملية اتخاذ القرارات الفنية وتمكين فريق العمل من التأكد من إنجاز جميع أعمال التحديث والصيانة بنجاح.

هيئة كهرباء ومياه #دبي تتبنى تقنية "هولولينس" من مايكروسوفت في مجال خدمات الكهرباء والمياه pic.twitter.com/w5zZoes65d — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 8, 2017

وستتمكن الهيئة باعتمادها لتقنية مايكروسوفت «هولولينس» من إيجاد طرق تواصل وأساليب عمل جديدة مبتكرة ومعاصرة تتسم بالسهولة والكفاءة وتقديم خيارات وسيناريوهات ثلاثية الأبعاد تتماشى مع التوجهات الذكية الخاصة بالهيئة.

كما ستتمكن الهيئة من وضع تصور لمحطات الطاقة الذكية، وخلق نماذج تفاعلية ثلاثية الأبعاد للمعدات المستخدمة في المحطات وتمكين الاستعانة بخبراء الهيئة عن بعد إضافة إلى إنشاء كتيبات التدريب وإجراءات التشغيل التفاعلية.

تصورات افتراضية

وستساعد هذه التقنية على الحصول على تصورات افتراضية وتوفير المعلومات الاستباقية المتعلقة بالصيانة عن بعد لمحطات توليد الكهرباء الذكية مع ضمان اتخاذ أفضل القرارات السريعة وإدارة توقعات الطلب في المستقبل إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من استهلاكها. وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تسير الهيئة على نهج القيادة الرشيدة في تبني الإبداع والابتكار لتقديم أفضل الخدمات الذكية بجودة وكفاءة عاليتين تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021.. وتحرص الهيئة على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والتوظيف المناسب لها في سبيل تحقيق مبادرة دبي الذكية».

ويعكس التعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية سعي الهيئة المستمر للاستفادة من أحدث التقنيات في العالم مثل تقنية (هولولينس) في عملياتها ويصب هذا التعاون في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها من أكبر المؤسسات الخدمية وأكثرها كفاءة في العالم، وإحدى المؤسسات الخدمية السباقة في تبنّي هذا النوع من التقنيات في مجال خدمات الكهرباء والمياه،