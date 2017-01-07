9 فبراير.. بدء العمل بتعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادية

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ان التعديلات التي أدخلت على قانون الموارد البشرية الجديد ستصبح نافذةً في 9 فبراير المقبل، لافتة إلى أن المرسوم الجديد تضمن تعديل 22 مادة أساسية من المرسوم بقانون اتحادي رقم /11/ لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة للتعريف بالتعديلات التي أدخلت مؤخراً على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .

حضر الورشة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة وممثلون عن إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية التي ينطبق عليها القانون.

وقالت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة إن الورشة التوعوية استهدفت موظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في الوزارات والجهات التي ينطبق عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومية الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم /9/ لسنة 2011 والذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وذكرت أن الهيئة عقدت سلسلة ورش توعوية للوزارات والجهات الاتحادية منذ صدور المرسوم .. مشيرة إلى أنها تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية حيث يقدم فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الدعم والمشورة ويوحد الرأي حول القضايا ذات العلاقة بتشريعات وسياسات الموارد البشرية الاتحادية.

وأوضحت عائشة السويدي أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في غضون 8 سنوات الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواكبة التطور الديناميكي والتغيرات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات.