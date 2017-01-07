مذكرة تفاهم لتوفير خدمات الأجرة والليموزين لنقل السياح في دبي

وقعت هيئة الطرق والمواصلات دبي عقد تشغيل حصري مع موانئ دبي العالمية، تقوم بموجبها مؤسسة تاكسي دبي التابعة للهيئة بتوفير خدمات الأجرة ومركبات كبار الشخصيات (الليموزين) لنقل السياح من وإلى مبنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد للسفن السياحية في ميناء راشد، وبهذه الخدمة الجديدة تكمل مؤسسة تاكسي دبي محفظة التشغيل الرسمي والحصري للمنافذ الجوية والبحرية التابعة لإمارة دبي.

كما وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتسهيل حركة مرور الشاحنات ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات الخارجية المؤدية إلى ميناء جبل علي، وتبادل أفضل الممارسات في نظم رصد الشاحنات لغايات تتبع حركتها ورصد سلوك السائقين للحد من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات عن خطط الجانبين بشأن تطوير وتحسين الطرق الخارجية المحيطة بميناء جبل علي، وتقديم المساندة والدعم بشأن خدمات التصاريح.



وقع الاتفاقية والمذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات، سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، فيما وقع عن موانئ دبي العالمية، سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور السيد محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين رئيس مجلس مؤسسة تاكسي دبي، والدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، وكبار المسؤولين من كلا الطرفين.

ونص عقد توفير خدمة الاجرة والليموزين على قيام مؤسسة تاكسي دبي بتقديم خدمات الاجرة والليموزين لنقل السياح وغيرهم من الجمهور من وإلى مبنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد للسفن السياحية في ميناء راشد، وتقديم خدمة تنقل متكاملة، وتطوير خدمات مضافة وتقديمها بالشكل الامثل للمتعاملين، كما نص العقد على تعزيز أطر تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية والمعلوماتية ونتائج الدراسات والإحصائيات ذات العلاقة باختصاص الطرفين ومجالات عملهما، وتعزيز الصورة المؤسسية للطرفين من خلال الترويج والتسويق للمبادرات والمشاريع المنفذة والمنجزة من الطرفين بالطرق المناسبة، والتعاون في مجال التدريب والتطوير للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.

فيما نصت مذكرة التفاهم بين الهيئة والموانئ على تبادل المعلومات والبيانات التي توفرها نظم رصد حركة الشاحنات التي تستخدم الطرق الخارجية المؤدية إلى جميع الموانئ في إمارة دبي، والتنسيق المشترك لتشغيل نظم رصد حركة الشاحنات، وتعزيز التعاون بشأن إطلاق الحملات التوعوية لسائقي الشاحنات، إضافة إلى تبادل المعلومات والخطط بين الطرفين بشأن تطوير وتحسين الطرق الخارجية التي تربط إلى جميع الموانئ في إمارة دبي، وتبادل وتحديث المعلومات بين الطرفين بشأن القوانين والتعليمات المرورية، وربط غرفة التحكم المروري في موانئ دبي العالمية بغرفة التحكم المروري في الهيئة.

وقال مطر الطاير: يأتي توقيع العقد ومذكرة التفاهم في إطار توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، في سبيل اسعاد المجتمع وتقديم خدمات مميزة لسياح وقاطنين امارة دبي، وتعزيز تجربة المتعاملين، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحقيق الانسيابية المرورية في شوارع الإمارة، كما تأتي في إطار تعزيز التعاون وتكاتف جهود جميع الجهات الحكومية في الإمارة والعمل الدؤوب لتعزيز الشراكات والتعاون لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وأضاف: أن هذه الاتفاقية تعزز نهج ولغة المستقبل للهيئة في تعزيز مكانة دبي عالميا والارتقاء بها، ليصبح تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي 2021 الرامية إلى تطوير بنى تحتية وخدمية وعالمية المستوى حقيقة ملموسة، مشيراً إلى أن مؤسسة تاكسي دبي التي يبلغ حجم أسطولها أكثر من 5000 مركبة أجرة، تقدم العديد من الخدمات منها خدمة الأجرة العادية، وخدمة كبار الشخصيات (الليموزين) وخدمة تاكسي المطار، وخدمة تاكسي السيدات، وخدمة المركبات المخصصة لفئة ذوي الإعاقة، وخدمة الأيدي الامينة، وبلغ عدد الرحلات التي نفذتها مركبات مؤسسة تاكسي دبي في عام 2015 أكثر من 47 مليون رحلة، نقلت خلالها قرابة 94 مليون راكب.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن هيئة الطرق والمواصلات تولي جانب تدريب وتأهيل السائقين عناية خاصة، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية في خدمة مركبات الأجرة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للركاب، وصولاً إلى إسعاد المتعاملين، حيث دشنت مركز تأهيل السائقين في منطقة الروية، الذي يعد أول مراكز التدريب الذكية المخصصة لتدريب سائقي مركبات الأجرة من شركات الامتياز وسائقي مركبات الأجرة تحت الطلب للشركات الفخمة (الليموزين) في إمارة دبي، ويشرف على المركز إدارة شؤون السائقين في مؤسسة المواصلات العامة.

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: “يسرنا العمل مع هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) لجعل الإمارة الأكثر كفاءة وإنتاجية. نحن حريصون جدا للعمل مع مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات لتوفير سيارات الأجرة للسياح القادمين عبر محطات الرحلات البحرية في ميناء راشد، وتوفير سهولة الوصول إلى خدمات نقل عالمية المستوى. يضم ميناء راشد محطة الرحلات البحرية الفاخرة الأحدث في المنطقة، وسوف يدعم توفر خدمات سيارات الأجرة والليموزين للسياح تجربة أكثر فخامة ومساعدة تعزيز مكانة ميناء راشد كوجهة رائدة لمشغلي الرحلات البحرية والسياح على حد سواء".