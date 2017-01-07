حنيف القاسم: القيادة تسعى لدعم الأعمال الإنسانية في كل مكان ومجال

ثمن الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز حنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي مبادرة بنك الطعام التي جاءت ترجمة عملية للعطاء الإنساني الفريد لعام الخير الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأشار إلى أن بنك الطعام الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعكس فكراً استثنائياً ورؤية واعية لقيادة رشيدة تسعى لدعم الأعمال الإنسانية في كل مكان وكل مجال.

أداء

وأكد معاليه أن اختيار قرينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام هو اختيار صادف أهله، نظراً لاهتمام سموها المتأصل بالأعمال الإنسانية وأدائها المتميز في هذا الشأن، والذي ساهم في تكريس ريادة الدولة في هذا المجال وعلى كل المستويات المحلية والدولية.

نهج

وقال القاسم إن مبادرة بنك الطعام تشكل نقلة نوعية وتعزز قيمة الإنسان وضرورة مساعدته في توفير متطلباته الحياتية، ودعم النهج الريادي الذي يعمل على نشر قيم التكافل والتسامح وتعزيز ثقافة التواصل والانفتاح على المجتمعات التي تشكل محوراً جوهرياً للنموذج الإماراتي الحضاري بمفرداته المتنوعة والذي يساهم أيضاً في التأكيد على تواصل الأجيال والحرص على تعزيز مقومات الهوية الوطنية الإسلامية والعربية وعطائها الإنساني المتميز في كل المجالات الإنسانية والتي تشكل الإمارات علامة فارقة في كل مستوياتها.