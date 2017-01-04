حمدان بن زايد: «عام الخير» وبنك الإمارات للطعام تجسدان رؤية زايد

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2017 عاماً للخير تأتي تجسيداً للرؤية الثاقبة لباني صرح الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن يكون الإنسان محور اهتمام كل جهد إنساني والغاية الأسمى للعطاء والخير الأمر الذي يحفزنا على تقديم المزيد من العطاء الإنساني والمبادرات الخيرة التي ستنهل سحباً معطاءة منبعها مبادرة »عام الخير«.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس مبادرة »بنك الإمارات للطعام« لترسيخ خصلة رئيسية في شعب الإمارات وأجياله بأن إطعام الطعام خصلة الكرم التي جبل عليها شعب الإمارات وتوارثها الأبناء والآباء عن الأجداد. وأضاف سموه إن نهج الكرم والعطاء نهج ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة التي نهلت من معين زايد الخير الذي طالت يداه الخيرة أبناء دولة الإمارات ومن يعيش على ترابها الطاهر بل امتدت يد العطاء الإنساني من إمارات العطاء إلى القاصي والداني من الشعوب الشقيقة والصديقة.