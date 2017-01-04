جمعيات خيرية: خطط ومشاريع إنسانية لدعم المبادرة ومساعدة المحتاجين

أكدت جمعيات خيرية جاهزيتها لدعم مبادرة بنك الطعام التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر خطط متكاملة ومشاريع خيرية وإنسانية، مشيرين إلى أن القيادة الحكيمة يحفل سجلها الإنساني بالكثير من المبادرات والإنجازات على صعيد تقديم الخير للمحتاجين في شتى أقطار الأرض.

فخر

وقال محمد الزرعوني مدير فرع الهلال الأحمر في دبي إن مبادرة »بنك الطعام« التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مفخرة ومكسب ليس لقيادة وشعب الإمارات فحسب، بل للإنسانية جمعاء، مؤكداً أنها باكورة »عام الخير« الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وأعرب عن استعداد هيئة الهلال الأحمر لدعم المبادرة وجميع مبادرات القيادة الحكيمة التي يحفل سجلها الإنساني بالإنجازات على صعيد تقديم الخير لمحتاجين حول العالم، مستعرضاً نجاح تجربة الهلال الأحمر في مبادرة حفظ النعمة التي تقوم بجمع الأطعمة والملابس والأثاث من مصادرها المختلفة، ومعالجتها بالشكـل اللائق بالمحتاجين، وتوزيعهـا عليهـم.

ونوه مدير فرع الهلال الأحمر في دبي بأهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم المبادرة بتخصيص بند خاص من الموازنة أو المصروفات لتغذية »البنك«، على اعتبار أن التبرعات التي سيقدمونها تندرج تحت مظلة المسؤولية المجتمعية.

إنجاز جديد

وقال طيب عبدالرحمن الريّس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لبنك الإمارات للطعام يمثل انجازاً جديداً يضاف إلى حصيلة المنجزات الإنسانية لإمارة دبي بصفة خاصة وللدولة بصفة عامة.

وأضاف: »كعادة سموه في بداية كل عام يرفع من الرصيد الإنساني لبلادنا ويكرس مفاهيم المحبة والخير والتسامح في نفوس أبنائنا وبناتنا، فبنك الإمارات للطعام يعتبر تحركاً رسمياً وشعبياً كبيراً في عام الخير وينسجم مع محاوره، حيث إنه سيغطي البعد الإنساني والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية«.

عطاء

وأكدت جمعية دار البر أن الدولة نبع متدفق لعمل الخير، الذي يستهدف العالم برمته، من دون تمييز بين الشعوب والهويات والثقافات والأعراق المتباينة الأمر الذي يتجلى في مبادرة (بنك الإمارات للطعام).

وأشار خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة »دار البر«، إلى أن الجمعية على أهبة الاستعداد للمساهمة في المبادرة الإنسانية والمشروع الخيري الجديد، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر خطة متكاملة ومشاريع خيرية وإنسانية تصب في خدمة »بنك الإمارات للطعام«.

وأوضح عبدالله علي بن زايد المدير التنفيذي لجمعية »دار البر«، أن الجمعية ستسخر كل طاقتها وإمكاناتها البشرية والمعنوية والمادية في خدمة المبادرة الخيرية والإنسانية الجديدة، ترجمة لرؤية وتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة، وفي ظل ما تعانيه العديد من الشعوب في عالمنا اليوم، من نقص في الغذاء وإمدادات الطعام.

خير

وقال ناصر بن حضيبة مدير فرع هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين إن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خطوة اضافية الى نهج سموه القويم في العمل الخيري، مؤكداً دعم فرع الهلال بأم القيوين لتلك المبادرة.

وأشار محمد حسين المنسق الإعلامي لجمعية الشارقة الخيرية إلى أن الخير محفور في قلوب الإماراتيين والرغبة الذاتية ستدفعهم للعمل من دون كلل أو ملل لإكرام الإنسان وتقديره والوقوف إلى جانبه، كما أنه لا بد لكل فرد من أن يبدأ بنفسه ويعطي مهما كانت قيمة بذله ويفكر كيف يساعد المتواجدين في محيطه ثم يحلق ليفكر بمساعدة غيره في كافة أقطاب العالم.

رؤية

وقال علي العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين التابعة للجنة دار البر في دبي إن المبادرة ليست بالجديدة على القيادة الرشيدة، مشيراً الى أنها تسد رمق الجوعى وستوفر الحياة الكريمة لكافة المحتاجين، كما تأتي تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو للاهتمام بالمحتاجين، كما تأتي انطلاقاً من نهج الدولة في تأهيل أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية والبناء ومشاركة للشرائح الضعيفة.

وأكد راشد الحمر مدير مؤسسة الشيخ سعود للأعمال الخيرية والإنسانية أن الإمارات أرست قيم العطاء وعمل الخير كأحد المبادئ الرئيسية التي انطلقت منها، فجعلت أياديها البيضاء ممدودة في كل مكان، فكانت لها البصمة القوية الحاضرة في كافة المجالات المحلية والإقليمية والدولية.

نهج

وقال محمد جكة المنصوري أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إن اطلاق مبادرة بنك الإمارات للطعام يرسخ المزيد من قيم الخير والعطاء التي تتمتع بها قيادة الإمارات وشعبها الأصيل.

وأضاف أنه يجب علينا جميعاً كمؤسسات المجتمع وافراده المسارعة في المشاركة في انجاح هذه المبادرة التي من شأنها مد يد المساعدة لكل محتاج وجائع في أقاصي الأرض إلى جانب إسهامها في تعزيز التكافل والتراحم الاجتماعي.وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، أن اطلاق مبادرة »بنك الإمارات للطعام« تعبر عن البعد الإنساني للإمارات حيث تتخذ العديد من أبواب الخير، ويستفيد منها أعداد كبيرة من فئة العمال والأسر الفقيرة في مناطق الدولة وخارجها.