سعيد الطاير:استمرار لنهج الوالد المؤسس

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يعكس إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمبادرة «بنك الإمارات للطعام»، استمرار نهج المغفور له بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أرسى مبادئ العمل الإنساني في دولة الإمارات، فباتت قيم العطاء وعمل الخير مبادئ رئيسية تنطلق منها رسالة دولة الإمارات لتمتد أياديها البيضاء إلى جميع بقاع الأرض، ويؤكد تأصّل ثقافة المشاركة والعطاء والكرم في نفوس أبناء الإمارات.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نعمل وفق استراتيجية واضحة وحزمة من المبادرات الإنسانية والخيرية الرائدة في إطار منظومة نسعى من خلالها إلى خدمة المجتمع وتعزيز التكاتف والتلاحم بين جميع أفراده، وتحقيق سعادة الناس فكما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: أسرع وسيلة لتكون سعيداً هي أن تغرس السعادة في نفوس الناس. ونهنئ أنفسنا بقائد فذ استطاع، من خلال رؤيته الثاقبة وحكمته السديدة، أن يجعل دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في النجاح والرقي والتقدم، ونجدد العهد بأن نواصل جهودنا لتحقيق رؤية سموه في أن تكون دبي ودولة الإمارات في المقدمة دائماً، وأن نواصل إطلاق «مبادرات الخير»، داعين الله العلي القدير أن تحقق لدولة الإمارات ما تصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.