خالد شريف: مبادرة إنسانية تكرس العمل الخيري

قال خالد شريف مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، إن مبادرة بنك الإمارات للطعام، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسهم في تحقيق الاستدامة وحفظ النعمة والعمل الخيري، ومنظومة إنسانية متكاملة لإطعام الطعام، مشيراً إلى أن هذه المبادرة سيكون لها صدى عالمي في الجـانب الإنساني.

وبين أن بلدية دبي ستضع خطط عمل وبرامج ومبادرات على جميع المستويات، بهدف تعزيز ثقافة العمل الخيري في المجتمع.وأضاف أن مبادرة مشروع حفظ النعمة، التي أطلقتها بلدية دبي تتسق أهدافها مع مبادرة بنك الإمارات للطعام، مشيراً إلى أن البلدية تسعى من خلال مشروع حفظ النعمة، إلى تنظيم عملية تجميع وتجهيز وتوزيع ما يفيض من الولائم والمناسبات الكبيرة التي تقام في الفنادق والأعراس والمزارع والمطاعم والبيوت وغيرها، بهدف توزيعها على المحتاجين من الأسر والأفراد.