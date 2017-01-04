سلطان المنصوري: حافز إيجابي لتعزيز المبادرات التطوعية

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «بنك الإمارات للطعام» تمثل حافزاً لكل جهة ومؤسسة سواء على الصعيدين الحكومي والخاص، وأيضاً على مستوى الأفراد للمساهمة بشكل فعال وإيجابي في تعزيز المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال عام 2017.

وتابع معالي المنصوري أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بنك الإمارات للطعام تأتي كمبادرة نوعية في بداية عام الخير، نظراً لكونها تتعامل مع قضية حيوية وتلمس احتياجا حقيقيا لدى المجتمع الدولي في ظل ما تواجهه بعض شعوب المنطقة والعالم من كوارث طبيعية وتوترات سياسية تعزز من الحاجة لمبادرات مبتكرة تلبي الاحتياجات الأساسية لتلك الشعوب، كما تأتي المبادرة لتضاف إلى سجل زاخر بالمبادرات الإنسانية التي قادها سموه، ونجحت في خلق تغيير إيجابي وإحداث فرق حقيقي في مفهوم العمل الإنساني والتطوعي.

وأضاف المنصوري: «تفرّد النموذج القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لم يقف عند حد، واستثنائيته تنعكس بوضوح في قدرته على بث روح التفاؤل والأمل، وتعزيز سقف الطموحات عبر مختلف المبادرات التي يقودها سموه».