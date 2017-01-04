حمد الشيباني:تجسيد لرؤية شاملة في العطاء الإنساني

قال الدكتور حمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: إنّ تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم الرابع من يناير من كل عام لعملٍ من أعمال الخير لهو تجسيد لرؤيةٍ شاملةٍ واعية لقيادة رشيدة تتسم بالريادة في العطاء الإنساني، كما أنها نابعة من ثقافة العطاء والعمل الإنساني التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأكمل بنيانها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقد قام سموه بتخصيص هذا العام بمبادرة كريمة منه، وهي إنشاء مؤسسة بنك الإمارات للطعام امتثالاً لقوله تعالى:(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا)، واقتداءً بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعام، وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام».

وقد كانت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ممثلة في قطاع العمل الخيري لديها مبادرات رائدة في هذا المجال مثل مبادرة إطعام الطعام والتي استهدفت فيها فئة العمال وكذلك مبادرة إفطار صائم في رمضان والتي تقدم فيها الدائرة ما يزيد على عشرة آلاف وجبة يومياً، ومبادرة سقيا الماء المتنقلة التي تستهدف العمال في مواقع عملهم.