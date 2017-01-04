محمد الكعبي:إطعام الطعام من صالح الأعمال وأكرمها عند الله

قال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بنك الإمارات للطعام، ليس بالأمر الجديد على سموه لأنه عوّد شعب الإمارات وشعوب العالم على مثل هذه المبادرات الإنسانية والخيرية التي تبعث الأمل في نفوس الفقراء وتمحو معاناه المرضى والفقراء.

وأكد أن من صالح الأعمال وأكرمها عند الله والتي ندب إليها ديننا الحنيف إطعام الطعام والحض عليه كما ورد في القرآن والسنة النبوية الشريفة حيث قال سبحانه وتعالى: «أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَـئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ»، وكما روى الترمزي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ».

وقال إن سموه قائد تاريخي موهوب، أنعم الله به على دولة الإمارات وأمته العربية ليشكّل مع أخويه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى قيادة الحكمة والسلام وقادة الإبداع والمنجزات الحضارية غير المسبوقة في المواءمة بين الأصالة والريادة والمعاصرة مع روحية التسامح والتعايش بسعادة وعدالة واعتدال بين القيادة والحكومة والشعب.