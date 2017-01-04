محمد بن زايد: الإمارات محظوظة بقيادة خليفة ومحمد بن راشد .. صناع الأمل والتفاؤل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات محظوظة بوجود قيادات على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واصفاً سموه قيادات دولة الإمارات بأنهم صناع الأمل والتفاؤل وشركاء الاستقرار والتنمية والمستقبل.

جاء ذلك في تدوينات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «دولة الإمارات محظوظة بوجود قيادات على رأسها الشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد.. صناع الأمل والتفاؤل وشركاء الاستقرار والتنمية والمستقبل».

وأضاف سموه: «تطل بشائر الخير في عام الخير، وأول الغيث مبادرة أخي محمد بن راشد في إطلاق «بنك الإمارات للطعام»، أيادي عطاء إضافية تمتد للإنسانية».

وقال سموه: «أخي الشيخ محمد بن راشد من رجال الاتحاد ومسيرته المباركة عمل مع الوالد، طيب الله ثراه، وأخي الشيخ خليفة، حفظه الله، يفخر ويعتز به الوطن».

وختم سموه تدويناته بالقول: «عمل أخي محمد بن راشد بنشاط وهمة وطموح لإعلاء اسم وشأن الإمارات وجهوده عبر السنوات نسجت قصة نجاح الإمارات في ظل قيادة الشيخ خليفة».

Ⅶتطل بشائر الخير في عام الخير وأول الغيث مبادرة أخي محمد بن راشد

Ⅶ إطلاق «بنك الإمارات للطعام».. أيادي عطاء إضافية تمتد للإنسانية

Ⅶ أخي محمد بن راشد من رجال الاتحاد.. والوطن يعتز بمسيرته المباركة