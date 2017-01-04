محمد بن زايد: الإمارات محظوظة بوجود قيادات على رأسها خليفة ومحمد بن راشد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الامارات محظوظة بوجود قيادات على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صناع الأمل والتفاؤل وشركاء الاستقرار والتنمية والمستقبل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تصريحات له مساء اليوم إن بشائر الخير تطل في عام الخير وإن أول الغيث مبادرة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق " بنك الامارات للطعام " .. واصفا إياها بأنها أيادي عطاء إضافية تمتد للإنسانية.

وأضاف إن أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من رجال الاتحاد ومسيرته مباركة يفخر ويعتز به الوطن.. عمل مع الوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه وأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال سموه : "عمل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بنشاط وهمة وطموح لإعلاء اسم وشأن الامارات وجهوده عبر السنوات نسجت قصة نجاح الامارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة".