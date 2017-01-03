هزاع بن زايد : محمد بن راشد عنوان الابتكار وصاحب الانجازات

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن مبادرة "بنك الإمارات للطعام" التي أطلقها، اليوم ، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيكون لها أثرها الإنساني المباشر وثمارها الطيبة.

وأضاف الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ، بهذه المناسبة التي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ 11 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، واستجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عام 2017 عام الخير في دولة الإمارات ، "إن الشيخ محمد بن راشد عنوان الابتكار وصاحب الإنجازات ، وفي عام الخير يدهش العالم مجددا بمبادرة سيكون لها أثرها الإنساني المباشر وثمارها الطيبة".

وتابع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان قائلا إن "الشيخ محمد بن راشد مثال القائد الإنساني ذي البصيرة الإنسانية الواسعة .. أنت تحتفي بالخير ونحن نحتفي بك لأنك وجه الخير المشرق ووجهته السامية".