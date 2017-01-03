محمد بن راشد يطلق بنك الإمارات للطعام

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " اليوم ، مبادرة " بنك الإمارات للطعام " كمؤسسة هدفها ترسيخ خصلة رئيسية في شعب الإمارات وأجياله، هي خصلة الكرم وإطعام الطعام .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " : الإخوة والأخوات كعادتنا السنوية وجهنا الجهات المختصة عدم تخصيص أي مظاهر وفعاليات احتفالية ليوم الجلوس في 4 يناير واستبدال ذلك بمبادرات الخير " .

ويصادف 4 يناير من كل عام ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي في العام 2006 .

وأضاف : " أطلقنا اليوم مع تباشير عام الخير "بنك الإمارات للطعام" .. مؤسسة هدفها ترسيخ خصلة رئيسية في شعب الإمارات وأجياله .. خصلة الكرم وإطعام الطعام ".

وأوضح أن " بنك الإمارات للطعام " سيشكل منظومة إنسانية متكاملة لإطعام الطعام تضم قطاع الفنادق والمصانع الغذائية والمزارع ومؤسسات الضيافة والمتطوعين .

"نسعى من خلال بنك الطعام أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع ومن متطوعيه في منظومة خير ومنظومة عطاء على خطى زايد الخير طيب الله ثراه ."

"عام خير وبركة يظلنا في دولة الإمارات .. وفيض خير الإمارات نريده أن يصل لكل مكان داخل وخارج الدولة عبر مبادرات مبتكرة ومؤسسات إنسانية مختلفة ."